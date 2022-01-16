'Kar tatili' açıklaması! Eğitime ara verildi: İşte 17 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun kar yağışı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterdi. Bazı il ve ilçelerde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

KASTAMONU İL MERKEZİ VE 13 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

RİZE VALİSİ ÇEBER'DEN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMASI

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜN SÜREYLE ARA VERİLDİ

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Ümit, yazılı açıklamasında, alınan meteorolojik bilgilere göre kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini belirtti.

Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

HAKKARİ'DE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE EĞİTİM-ÖĞRETİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, ortaokul, liselerde eğitim- öğretime 17 Ocak Pazartesi günü 1 günlük ara verildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.