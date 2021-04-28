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Karabük ihtiyaç sahiplerini unutmadı: 200 aileye gıda paketi yardımı yapıldı

Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Karabük ihtiyaç sahiplerini unutmadı: 200 aileye gıda paketi yardımı yapıldı

Dernek Başkanı Murat Çorbacı, "Ramazan'ın Bereketini Birlikte Paylaşalım" düşüncesiyle ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirterek, "Bu ay vesilesiyle dernek üyelerimiz ve hayırseverlerimizin katkılarıyla 200 adet gıda paketi hazırladıklarını, hazırlanan paketlerini Karabük merkez, Safranbolu ve Yenice merkez ve köylerinde dağıttık. Gıda paketlerin hazırlanmasına destek olan üye ve hayırseverlerimize çok teşekkür eder, niyetlerini Allah kabul etsin. Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan ayı mübarek olsun" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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