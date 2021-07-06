Karadeniz'in güçlü seslerinden Ayhan Alptekin hayatını kaybetti!

Karadeniz'in usta ses sanatçılarından olan 56 yaşındaki Ayhan Alptekin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

Son gelen haberlere göre Karadeniz müziğine büyük hizmetler vermiş, sadece müziği ile değil karakteriyle de herkes tarafından sevilen sanatçının tedavi gördüğü ü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alptekin'in iki kız ve iki erkek olmak üzere 4 çocuk babasıydı.

AYHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Ayhan Altepekin 1965 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde Laz kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 9 yaşında melodika ve mandolin çalarak müzikle ilgilenmeye başlayan Alptekin, 1982'de Grup Yıldızlar adlı müzik grubunu kurdu.

Ayhan Alptekin'in hayatı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz...

Ayhan Alptekin kimdir? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Nereli?