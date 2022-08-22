Karar Resmi Gazete yayımlandı! Kurallara uymayan otobüs, minibüs, ticari taksiler trafikten men edilecek!

Karayolları Trafik Yönetmeliği, 18 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de duyurulan düzenlemeyle beraber revize edildi. Yeni yönetmeliğe göre sürücüler, motosiklet, bisiklet, scooter ve toplu taşıma kullanan vatandaşlara dair bazı yeni maddeler de eklendi. Yönetmeliğe dair tüm detaylara sizin için haberimizde yer verdik...

EMNİYET KEMERİ TAKMAK ZORUNLU

Şahsi araçlarda emniyet kemeri takmak zaten sorunlu bir kuraldı. Karayolları Trafik Yönetmeliğine dair yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bundan sonra minibüs, otobüs ve taksilerde de emniyet kemeri takmak zorunlu olacak. Aksi taktirde sürücüler de yolcular da ceza alacak.

KURALA UYMAYAN YOLCULARA TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR

Toplu taşımalarda tüm yolcular emniyet kemerlerini takmadığı takdirde araç hareket etmeyecek, emniyet kemeri takmayan yolcular ise polise bildirilerek işleme tabi tutulacak. Artık yönetmelikte zorunlu olan bir kural olduğu için, herhangi bir kaza durumunda emniyet kemeri takmadığı tespit edilen yolcular, kendi hatası olması dolayısıyla sigorta şirketleri tarafından açılan tazminat davalarıyla da karşılaşabilecek.

Emniyet kemeri sistemi bulunmayan ya da yeteri kadar düzgün çalışmayan araçlar, trafikten men edilebilecek. Olası bir trafik denetlemesinde her aracın donanımlarının tam olması şartı aranacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL EMNİYET KEMERLERİ DE ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre toplu taşımalarda, taksilerde ve şahsi araçlarda çocuklar için de emniyet kemeleri bulundurma zorunluluğu geldi. Taksilerde en az 1, topu taşımalarda ise koltuk sayısının en az 10'da 1'i kadar çocuk kemeri bulundurulması zorunlu olacak.

MOTOSİKLET, SCOOTER VE BİSİKLET KULLANANLAR İÇİN DE DETAYLAR VAR

Taksi ve toplu taşımalar dışında motosiklet, elektrikli scooter ve bisikletler için de yeni kurallar getirildi. Düzenlemede yer alan yeni detaylara göre motosiklet, elektrikli scooter ve bisiklet sürücüleri, görüşü engelleyecek ve göze zarar verecek herhangi bir durumla karşılaşmamaları için koruma gözlüğü takmak durumunda kalacaklar. Şayet kullandıkları kasklarda gözlerini koruyacakları herhangi bir gözlük ya da kapak bulunuyorsa gözlük kullanmaları şart değil.

Ayrıca akşam ve gece yolculukları için reflektif yelek giymek zorunda kalacaklar.

İşte yeni düzenlemeye eklenen detaylar şu şekilde:

“Taşıt” kısmında yer alan “Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” ibaresi “Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)” şeklinde,

“Durum ve Nitelikleri” kısmında yer alan “Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığının gözlüğü varsa ayrıca gözlük aranmaz) olacaktır.” ibaresi “Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisiklet sürücülerinde koruma gözlüğü aranmaz) olacaktır.” şeklinde,

“Taşıt” kısmında yer alan “Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet” ibaresi “Bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet” şeklinde,

“Teçhizat” kısmında yer alan; “Reflektif işaret” ibaresi “Reflektif kıyafet (yelek vb.)” şeklinde,

“Durum ve Nitelikleri” kısmında yer alan “Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır.” ibaresi

“Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir.”