Kardeşlerim Süsen Kimdir? Gerçek Adı Nedir! Rol Aldığı Diziler Neler

2021 yılında yayın hayatına başlayan Kardeşlerim adlı televizyon dizisindeki Süsen kimdir? Gerçek adı nedir? Bu sorunun cevabını yazımızda bulacaksınız. İlk bölümden itibaren cumartesi reyting rekortmeni olan ve seyirciler tarafından oldukça beğenilen Kardeşlerim dizisi herkesin dikkatini çekti ve çekmeye devam ediyor.

İyi senaryosu ve ekibiyle izleyicileri ekrana kilitleyen Kardeşlerim dizi kadrosu genel olarak genç oyunculardan oluşuyor. Peki, fırtınalar estiren bu dizideki Süsen kimdir? Hikâyesi ve kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken diziyle ilgili merak edilen konulardan birisi Süsen karakterini canlandıran yetenekli oyuncunun gerçekte kim olduğudur.

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Lizge Cömert

Kardeşlerim Süsen kimdir sorusu son zamanlarda herkes tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim adlı dizide Ömer’in sevgilisi olan Süsen karakterine hayat veren oyuncu Lizge Cömert, 16 Ağustos 1999 günü dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Cömert, üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi’nde sürdürüyor. Ayrıca İstanbul Halk Tiyatrosu’nda eğitim görmüştür.

Kendisi son dönemlerde en çok dikkat çeken isimlerden birisidir. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da oldukça geniş bir hayran kitlesi olan yetenekli, başarılı ve güzel oyuncu, dizide hayat verdiği Süsen karakteriyle de sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Süsen karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan güzel oyuncunun hayran kitlesi de artmaya devam ediyor. Kariyerinin çok başında olmasına rağmen sosyal medyada adına çok sayıda fan hesabı açılmıştır.

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Rol Aldığı Diziler

Lizge Cömert, sosyal medyada reyting ölçümü yapan bir ajansın yaptığı araştırmaya göre iki hafta boyunca “dijitalde haftanın en çok konuşulan karakterleri” listesinde ilk sırayı kimseye kaptırmadı. Lizge Cömert’in oyunculuk tutkusu küçük yaşlarda başladı. Profesyonel olarak aldığı ilk rol, Kardeşlerim dizisinde oynadığı roldür. Bu dizide Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy gibi usta isimlerle birlikte çalışmaktadır.

Lizge Cömert Fiziksel Özellikleri

Kardeşlerim Süsen kimdir sorusunu cevaplamaya devam ediyoruz. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Lizge Cömert, Ali Sabuncugil Ajansı’nda oyunculuk eğitimi alıyor. Yetenekli oyuncunun özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor. Biz de bu sebeple bu merakı gidermeye çalışıyoruz. Yetenekli oyuncu Lizge Cömert 170 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

Işığı ile anında fark edilen yetenekli ve dinamik birisi Lizge Cömert. Adının anlamı “Ağacın meyve veren dalı” olan Lizge Cömert, adeta isminin hakkını verir gibi küçük yaşlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir isim. Hayatının genel olarak ev, iş ve okul arasında geçen, haftada altı gün çalışan ve günde birkaç saatlik uykuyla dayandığını ifade eden Lizge Cömert, dizi ekibiyle aile gibi yakın olduklarını söylüyor.

Kardeşlerim Süsen kimdir sorusunun cevabı olan Lizge Cömert, babasıyla çok iyi bir ilişkisi olduğunu ve annesi ile arkadaş gibi olduğunu ifade ediyor. Aşk konusunda mesafeli bir duruşu olan Lizge Cömert, kendisini tamamen eğitimine ve işine adadığını ifade ediyor. Ona göre aşk, karşılıklı saygı ve sadakatin içinde olduğu bir kendini bulma ve tanıma yolculuğu demektir. Gezmeyi, eğlenmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seven Lizge Cömert, ilerleyen zamanlarda adından oldukça söz ettirecek oyunculardan olacaktır.