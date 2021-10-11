Kardeşlerin şüpheli ölümlerinde itiraf geldi! Piknik bahanesiyle gittikleri yerde tüfekle öldürüp gömdüler, üzerini seramikle kapladılar!​​​​​​​

Hakkında kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan anne Fahriye G, eşi İbrahim T. ile İbrahim T'nin oğlu Arman T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, adliyeye gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğin bünyesinde oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu cinayet aydınlatıldı.

ÖZEL EKİP ÇİFTÇİ KILIĞINA GİREREK AİLEYİ TAKİBE BAŞLADI

Aileyi şüpheli bulan ekipler teknik ve fiziki takibe başladı. Özel ekip, aileye ait hobi bahçesi çevresinde çiftçi veya işçi gibi kılık değiştirerek, ailenin hareketlerini gözlemledi. Üvey baba İbrahim T, oğlu Arman T. ile anne Fahriye G'nin telefon trafiği de incelemeye alındı.

KAZI ÇALIŞMALARINDA KEMİKLER BULUNDU

İki kayıp kardeşin öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılmasıyla polis, zanlıları gözaltına aldı. Beyanlar üzerinde durularak yapılan kazılarda çocukların kemiklerine ulaşılmıştı.

Anne Fahriye G. polise verdiği ilk ifadede, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun, çalışmadıklarını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek para istediklerini ve darbettiklerini öne sürdü.

2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu söyleyen zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini itiraf etti.

PİKNİK BAHANESİYLE GİTTİKLERİ YERDE TÜFEKLE ÖLDÜRÜP GÖMDÜ, ÜZERİNİDE SERAMİKLE KAPLADI

Anne Fahriye G, büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu'nu, 2011'de "piknik yapacağız" diyerek olay yerine götürürek pompalı tüfekle başına ve göğsüne ateş ettiklerini, oğluna ait eşyaları ve cesedi yaktıktan sonra gömüp, üzerini seramikle kapladıklarını anlattı.

HOBİ BAHÇESİNE GÖMDÜLER

Diğer oğlunu ise 2013'te, Sincan'daki evde uyku ilacıyla uyuttuktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, aynı yöntemle yakın bir noktaya gömdükleri itirafında bulundu. Şüpheli anne, çocukları gömdükleri hobi bahçesini sattıklarını ve 2018'de ikinci eşi İbrahim T'den de boşandığını söyledi.

İbrahim T. ve Arman T. ise çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etti.

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