Kargo Takip Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kargo Takip Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Kargo Takip Görevlisi görev tanımı nedir, Kargo Takip Görevlisi ne iş yapar, Kargo Takip Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kargo Takip Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kargo Takip Görevlisi Tanımı;

Dağıtım merkezlerinden,şubelerden gelen kargoların belirli bir düzen içinde ve zamanında diğer şube veya dağıtım merkezlerine aktarılması işlem sürecinde kargonun seyir durumunu hem fiziki hem de bilgisayar ortamında takip ve kontrol eden kişidir.

Kargo Takip Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kargo Takip Görevlisi Maaşları

Kargo Takip Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Kargo Takip Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kargo Takip Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kargo Takip Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olunması gerekiyor.

Kargo Takip Görevlisi Ne İş Yapar?

Kargo Takip Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kargo dağıtım merkezine gelecek ve merkezden çıkışı yapılacak kargoların bilgisayar kayıtlarını tutmak ve takip etmek,

b) Gelen kargoların irsaliyelerini almak,

c) Giden kargoların irsaliyelerini düzenlemek, göndermek,

d) Toplu taşıma irsaliyelerini incelemek, kargolama şartları konusunda bilgilenmek,

e) Gelen kargonun kayıtlara uygunluğunu kontrol etmek, eksik veya yanlış gelen kargo varsa bunları tespit etmek,

f) Hasarlı kargoların hasar tespitini yapmak ve kayıt altına almak,

g) Kargonun gecikme nedenlerini araştırmak ve devir çözümünü yapmak,

h) Kargonun aktarma bölümünde duruş nedenlerini tespit etmek ve sorunu gidermek,

i) Kargo dağıtım işlemleri için gerektiğinde diğer araçları göreve çıkarmak,

j) Gelen /giden kargoların gruplandırılması ve araçlara yüklenmesini sağlamak,

k) Sevkıyat araçlarının doluluk oranlarını takip etmek,

l) Aktarma merkezleri konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

m) Şube ve merkez yetkilileriyle gerekli diyalogları kurarak kargo hareketleri konusunda mutabakata varmak ve bilgi alışverişi yapmak,

n) Fiziki olarak giden kargonun bilgisayardan zimmetini yapmak,

o) Gelen kargoların geliş teyidini ilgili birime bilgisayar ortamında bildirmek,

p) Kargonun bir noktadan diğer noktaya gidiş sürecinde detay bilgilerinin görülebilmesi için, veri girişlerini yapmak,

q) Belge ve dokümanları dosyalanmak, arşivlemek,

r) Gelen /giden kargoların şube ve merkezler arasında kargo varışlarını onaylamak,

s) Kargo hareketleri ile ilgili faaliyetlere ilişkin istatistik verilerini kaydetmek,

t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kargo Takip GörevlisiMeslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Kargo Takip Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kargo Takip Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4323.49 olarak belirlenmiştir



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