Karın şişliği ile hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından öyle bir şey çıkartıldı ki, 110 kilodan 70 kiloya düştü!

Tekirdağ'da bir süredir yaşadığı karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran 40 yaşındaki kadın, yapılan muayeneler sonrası hayatının şokunu yaşadı. Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi sağlıkçıları, genç kadının karnında 35 kilo ağırlığında bir kitle olduğunu tespit etti. Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. İhsan Gündüz ile Cerrahi Onkolojik Uzmanı Op. Dr. Yüksel Beyaz'ın acil olarak operasyona aldığı kadın, 2 saat süren operasyon sonrası karnındaki devasa kitleden kurtuldu.

"110 KİLODAN 70 KİLOYA DÜŞTÜ"

Hastanın uzun süredir karın şişliği ve ağrısı şikayeti olduğu halde hastaneye başvurmakta geciktiğini söyleyen Op. Dr. İhsan Gündüz, "Bizi şaşırtacak derecede büyük bir kitle ile karşılaştık. Batın içerisinde hemen her organa temas eden, tam kaynağı da belli olmayan büyük bir kitleydi. Gerekli operasyonu yaptık. Hasta geldiğinde 110 kilodan ağırdı. Şimdi 70 kilo civarında. Üzerinden büyük bir yük kalktı. Hastanın yürüyüşünü, eklemlerini, solunumunu hatta kalp fonksiyonlarını bile etkileyecek bir kitleydi" dedi.

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"BÖYLESİNİ TÜRKİYE'DE GÖRMEDİM"

Op. Dr. Yüksel Beyaz da şunları söyledi hasta için şu ifadeleri kullandı:

"15 yıllık cerrahım, ilk kez böyle bir kitle gördüm. Türkiye'de bu kadar büyük bir kitle çıkartıldığını görmedim. Dünyanın belki de en büyük kitlesi olabilir. Hasta için çok iyi bir ameliyat oldu. Açıkçası bizi biraz zorladı. Fakat hastanın iyi olması bizi de mutlu etti. Hasta da ameliyat sonrası şaşırdı. Nefes alamayan hasta, ameliyattan nefes alıp, rahat yürümeye başladı."