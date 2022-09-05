Karısına üçlü ilişki teklif etti, red cevabı alınca boşanma davası açtı! Yolda görünce demir sopa ile yapmadığını bırakmadı!

İstanbul Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşayan Funda A. iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi Ferit A. tarafından başka bir erkekle konuştuğu gerekçe gösterilerek güpegündüz sopalı saldırıya uğradı. Saldıurı sonrası konuşan Funda A. eşi ile yaşananları ve neden ayrıldıklarını bir bir anlattı.

Çocuklarını kurda bıraktığı sırada bir erkekle selamlaştığı için yoldan geçen eşi ve kaynı tarafından sopalı saldırıya uğrayan Funda A. daha sonra da konuştuğu kişinin sopalı saldırıya uğradığını söyledi. Yaşanan olay sonrası iki kardeş olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşırken Funda A., Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede kolu kırıldığı tespit edildi. Funda A. can güvenliği olmadığını belirtirken, avukatı Saim Antlı ise saldırıyı gerçekleştiren Ferit A. hakkında tutuklama talebinde bulundu.

EŞİNE ÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ TEKLİF ETTİ

Yaşadığı olay sonrası konuşan yaralı eş Funda A. "Benim hayatımda bir kadın var. Sen 33 yaşına geldin, benim hayatıma nasıl bir kadın girdiyse senin hayatına da bir erkek girmeli. Ben sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, eve getireceğim. Sizi tanıştıracağım, üçümüz birlikte grup kuralım' dedi. Ben bu durumdan çok rahatsızdım. Sonra bunları amcasına söyledim. Amcası bizim evimize geldi ve üzerime yürüyerek, 'Bu olayı kapat. Böyle bir şeyden bahsedersen insanlar ölür' dedi. Ben de 'Kim ölürse ölsün, isterse babam ölsün ben bunu açıklayacağım' dedim. Şiddet, hakaret ve küfrü geçtim ama ne olursa olsun, kendi arkadaşını bana ayarlamaya hakkı yok. Ardından beni istemedi. Benden önce boşanma davası açtı' diye konuştu. Evliliği sürecinde yaşadığı zor süreci de anlatan Funda A., 'Ben 4 yıl boyunca sürekli şiddet gördüm. Beni copla döverdi, kemerle boğazımı sıkıyordu, beni boğuyordu. Olaydan sonra can güvenliğim olmadığı için çocuklarımla birlikte kadın sığınma evine yerleştirildim." şeklinde konuştu.

NAMUSU BAHANE EDİP DEMİR SOPA İLE DÖVDÜLER

Yaşanan saldırının detayları hakkında bilgiler veren Funda A. "Otururken kendisi ile erkek kardeşi beni gördüler. Sonra gardırobun demiriyle beni dövdü. Ardından kaynım yüzüme bir tokat daha attı. Beni hastanelik ettiler. Ben 6 gün boyunca hastanede yattım, ameliyat oldum. Beni dövmeden önce bir ağabey geldi, nasıl olduğumu sordu. Teşekkür ettim, birbirimizi sorduk. Sonra kenara geçti. O esnada kaynım ve eşim beni takip ediyormuş. Zaten 10 aydır beni takip ettiklerini biliyordum. Çünkü beni sürekli tehdit ediyorlardı. 'Eğer evden çıkarsan seni döveceğiz, seni sakat bırakacağız, seni öldüreceğiz' diyorlardı. Olaydan bir hafta önce karakola gitmiştim. Bana, 'sen hala bizim namusumuzsun, nasıl başka bir erkeğin selamını alırsın? Namusumuzu beş paralık ettin' dediler. Bu söylemleri bahane ederek beni dövdüler, sakat bıraktılar. Ben koruma istiyorum" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.