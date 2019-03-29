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  3. Karısını kucaklayıp aşağı attı

Karısını kucaklayıp aşağı attı

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) tartıştığı eşini kucağına alıp üst kattan atan ve ağır yaralanmasına neden olan zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Cem G., İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek isteyen 8 aylık eşi İ.G. (29) ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G, AŞTİ'ye gitti. Eşini telefonla arayan İ.G, AŞTİ'de olduğunu, İstanbul'a kardeşinin yanına gideceğini söyledi.

Telefon görüşmesinin ardından otogara gelen Cem G, eşine İstanbul'a gitmemesi için engel olmak istedi.

Tartışma sırasında Cem G, kucağına aldığı 8 aylık eşini giden yolcu katından attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen İ.G. ağır yaralandı.

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KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Karakola teslim olan Cem G'nin, ifadesinde eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulunduğunu, sinirlenince kucağına alıp yüksekten attığını, pişman olduğunu, nasıl böyle bir şey yaptığını anlamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen Cem G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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