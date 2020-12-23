Karneler okuldan mı alınacak? MEB karne açıklaması

Ocak ayının 4'ünde ortaokul ve lise öğrencileri okullarda sınavlarını tamamlayacak. 22 Ocak'ta son bulack sınavların hemen akabinde okullar 15 tatile girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), birinci dönem karnesi için ortaokul ve lise öğrencilerine en az bir yüz yüze sınavı zorunlu kıldı. İlkokullara ise sınav yapılmayacak. Peki öğrenciler karnelerini nasıl alacak? Karneler nasıl dağıtılacak? Karneler okuldan mı alınacak? İşte yanıtları...

KARNELER OKULDA MI VERİLECEK?

Karneler öğrencilere yüz yüze verilecek. 22 Ocak'ta sona erecek birinci dönemin ardından öğrenciler okullara çağırılarak karneleri takdim edilecek. Salgın tedbirleri kapsamında, okul yönetimleri farklı gün ve zaman dilimlerinde öğrencileri okula çağırarak karnelerini dağıtacak.

KARNE NOTLARI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Karne notlarının neye göre belirleneceği merak konusu oldu. MEB konuya ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu;

Notlar öğrencilerin her dersten bir sınav puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, aktif katılım, örnek davranışları gibi ders içi katılımlarına ilişkin performans puanları ile belirlenecek. Yani derse katılım da performans puanı olarak işlenecek. Öğrencinin katıldığı yarışmalar, konferanslar ve eğitimler de değerlendirilmeye alınabilecek.

Ortaokul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Ortaokul sınav tarihleri belli oldu mu?