Kartal'da enflasyon'a inat indirim çadırı açıldı! Yüzlerce marka yüzde 70 indirimle vatandaşla buluşuyor

Eski Kartal Stadı'nda esnaf, enflasyon ile mücadele çerçevesinde yüzde 70 indirimlere varan indirim yaptı. 15 gün boyunca açık kalacak olan indirim çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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Kartal'da enflasyon'a inat indirim çadırı açıldı! Yüzlerce marka yüzde 70 indirimle vatandaşla buluşuyor

Eski Kartal Stadı'nda yüzlerce marka ve yöresel ürünün yer aldığı indirim çadırı misafirlerini ağırlamaya başladı. Esnaf, enflasyon ile mücadele çerçevesinde yüzde 70 indirimlere varan indirim yaptı. 15 gün boyunca açık kalacak olan indirim çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal'da yüzlerce marka ve yöresel ürünlerin yer aldığı indirim çadırı kapılarını açtı. Züccaciyeden ev tekstiline, ayakkabıdan monta, halıdan kilim ile yüzlerce yöresel ürün alıcısıyla buluştu. Eski Kartal Stadyumu alanına kurulan çadırda, marka giysiler bir ay boyunca yüzde 70'e varan indirimle vatandaşlarla buluşacak.

Kartalda enflasyon'a inat indirim çadırı açıldı! Yüzlerce marka yüzde 70 indirimle vatandaşla buluşuyor

Çadırda satış yapan esnaf Tamer Çam, "15 gün oldu biz açılalı, 15 gündür Kartal'da İstanbullulara hizmet veriyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Yüzde 70'e varan indirimlerimiz var burada. Bin 200 liralık ürün burada 400 liraya satılıyor. Halk da bundan çok memnun. 15 gün daha buradayız. Vatandaşlar burada markaları bulabilir, her kesime hitap eden markalar burada" dedi.
Çadıra alışverişe gelen vatandaş Muharrem Karababa, "Fiyatlar uygun, kartalımız için güzel bir imkan. Her çeşit ürün burada var. Fiyat açısından da uygun çeşit açısından da her türlü çeşit burada var" dedi.

Kartalda enflasyon'a inat indirim çadırı açıldı! Yüzlerce marka yüzde 70 indirimle vatandaşla buluşuyor
Çadırda hizmet veren esnaf Cemal Akkaya, "Derilerimizin hepsi orijinaldir, allaha şükür satışlarımız iyi. Vatandaşlar bu fiyatları İstanbul'un hiçbir yerinde bulamazlar. Gelen bu fiyatları bulunca üçer beşer alıyor. vatandaşlar bize soruyor başka yerde çadır kuracak mısınız diye, ilgilenen müşteriler var. Müşteriler gayet memnun" dedi.

İndirim çadırında konuşan esnaf Eyüp Kızılaslan, "Bütün Antepli severleri buraya bekliyoruz. Baharatımız, salçamız, nar ekşimiz, özel dolma baharatımız dahil Gaziantep'in yarısını buraya getirdik. buraya gelen vatandaşlarımızın tepkisi çok iyi. Bütün İstanbul'u buraya bekliyoruz" dedi.
Çadırda doğal ve yöresel ürünler satışı yapan Sema Kahya, "talepler güzel, on gündür buradayız. Halkın ilgisi gayet güzel. Ürünlerimizin yüzde 80'i kendi üretimimiz, fiyatlarımız çok yüksek değil. dışarıya göre ürünlerimiz makul. Hem çok lezzetli hem de doğal" dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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