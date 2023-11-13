Otoyolda ölüm yarışı! Gençlerin ölümüne yarış tuttuğu işte o görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 2 genç, karayolu üzerinde motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yapmaya başladı. Sol şeritte birbirine yakın şekilde yarışan gençler, araçları da tehlikeli ve hatalı şekilde solladı.

Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özür Özel'in darbe açıklamasına yanıt! "Bu millet darbeyi de, darbe şakşakçılarını da çok iyi biliyor"

Yeşil sahalarda böyle bir olay daha önce hiç görülmedi! Hakemin kararını oturarak protesto ettiler!

Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak

Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!