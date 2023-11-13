Otoyolda ölüm yarışı! Gençlerin ölümüne yarış tuttuğu işte o görüntüler

Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen olayda sürücüleri tespit edilemeyen 2 genç, karayolu üzerinde motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yapmaya başladı.

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Otoyolda ölüm yarışı! Gençlerin ölümüne yarış tuttuğu işte o görüntüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yatarak ölümüne yarış yaptıkları anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.
Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Sürücüleri tespit edilemeyen 2 genç, karayolu üzerinde motosikletlerinin üzerine yatarak yarış yapmaya başladı. Sol şeritte birbirine yakın şekilde yarışan gençler, araçları da tehlikeli ve hatalı şekilde solladı.

Otoyolda ölüm yarışı! Gençlerin ölümüne yarış tuttuğu işte o görüntüler

Gençlerin 150 kilometre hıza ulaştıkları ise diğer bir motosiklet sürücüsü tarafından görüntülendi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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