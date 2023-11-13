Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir iş hanında meydana gelen olayda bir şahıs mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı

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Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!

Esenyurt’ta bir iş hanına giren şahıs, mankenin üzerinde görüp beğendiği eşofmanı giyerek kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün sabah 09:00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş hanına giren şahıs bir mağazanın önündeki cansız manken üzerinde sergilenen eşofmanlardan birini gözüne kestirdi.

Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!

Bir süre etrafı kolaçan eden şüpheli, üzerindeki giysiyi hemen orada çıkartarak, rahat ve pişkin tavırlarla mankenin üzerinden aldığı eşofmanı giydi. Bir süre üzerindekileri toparlamakla da uğraşan şüpheli, iş hanından ayrılırken başka bir manken üzerinde bulunan şapkayı da alarak kayıplara karıştı.


İş hanı esnaflarından Edip Karagören, “Sabah 09:00 sıralarında vatandaşın biri geliyor, mankenin üzerindeki eşofmanı alıyor ve giyip gidiyor. Bu tür olayların olmaması için, başka esnaflarımızın da canı yanmaması için bu hırsızın yakalanmasını istiyoruz” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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