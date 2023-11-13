Eyüpsultan'da korkunç kaza! Hızla gelen araç karşıya geçen yayaları biçti!

Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya araç çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem G. ve Yakup. A. adındaki yayalara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Eyüp Devlet Hastanesine kaldırılan Meryem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Okmeydanı Prof. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne kaldırılan Yakup A.'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

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