Van'da yaşanan hava olayı cehennemi andırdı! Kızıl sema görenleri ürküttü!

Van Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı.

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Van'da yaşanan hava olayı cehennemi andırdı! Kızıl sema görenleri ürküttü!

Van'ın Özalp ilçesinde görünen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya boyadı.

Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta ara ile tekrar görüldü. Özalp ilçesi semalarında başlayan kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Van'da yaşanan hava olayı cehennemi andırdı! Kızıl sema görenleri ürküttü!

Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

Van'da yaşanan hava olayı cehennemi andırdı! Kızıl sema görenleri ürküttü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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