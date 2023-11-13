İstanbul'da sabah saatlerinde yağan sağnak yağış hayatı felç etti! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi, D-100 Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
İstanbul'da sabah saatlerinde yağan sağnak yağış hayatı felç etti! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini sabah saatlerinde göstermeye başladı. Sağanak yağış ile birlikte D-100 karayolu Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde yağan sağnak yağış hayatı felç etti!

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 80'e ulaştı.

Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıklarıBu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulunduİsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu

İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntülerİsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler

Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark ettiÖzgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da bulunan semtlerin isimlerinin anlamı nedir, isimlerini nerden aldılar? Fındıkzade ve şehremini adlarının anlamı anlamı nedir?
İstanbul'da bulunan semtlerin isimlerinin anlamı nedir, isimlerini nerden aldılar? Fındıkzade ve şehremini adlarının anlamı anlamı nedir?
Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!
Atatürk şiirini okurken göz yaşlarına boğuldu!
Artvin’de restorant işletmecisi bahçede bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca bakın ne yaptı?
Artvin’de restorant işletmecisi bahçede bulunan ağaçları kesmeye kıyamayınca bakın ne yaptı?
Ziyaretçi sayısı 4 milyonu aştı! Kapadokya tüm zamanlardan daha fazla ziyaretçi çekti!
Ziyaretçi sayısı 4 milyonu aştı! Kapadokya tüm zamanlardan daha fazla ziyaretçi çekti!
Son Haberler
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özür Özel'in darbe açıklamasına yanıt! "Bu millet darbeyi de, darbe şakşakçılarını da çok iyi biliyor"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özür Özel'in darbe açıklamasına yanıt! "Bu millet darbeyi de, darbe şakşakçılarını da çok iyi biliyor"
Yeşil sahalarda böyle bir olay daha önce hiç görülmedi! Hakemin kararını oturarak protesto ettiler!
Yeşil sahalarda böyle bir olay daha önce hiç görülmedi! Hakemin kararını oturarak protesto ettiler!
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!
Esenyurt’ta mağazadaki mankeni soyundurdu, kıyafetleri üzerine giyip kayıplara karıştı!
Aydın Germencik'teki çöp evin sahibi milyoner çıktı! Evinden tam 20 kamyon çöp çıktı!
Aydın Germencik'teki çöp evin sahibi milyoner çıktı! Evinden tam 20 kamyon çöp çıktı!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Yangın var dediler bakın ne çıktı! İtfaiye erini çok şaşırtan olay kamerada!
Çok Okunanlar
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Bakan şimşek müjdeyi duyurdu! Kredi erişimine yeni bir dönem başlıyor, büyümenin yeni lokomotifi olacak
Emekli maaşlarını artıracak 2 yeni formül! hem kök maaşlar artırılacak hem de en düşük maaş oranı yükselecek, İşte detaylar
Emekli maaşlarını artıracak 2 yeni formül! hem kök maaşlar artırılacak hem de en düşük maaş oranı yükselecek, İşte detaylar
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bu gün hava nasıl olacak? Meteoroloji o bölgeleri uyardı! 13 Kasım Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Bakan Yerlikaya'dan bir açıklama daha! 'Çember Operasyonları'nda 81 ilde binlerce firari yakalandı!
Bakan Yerlikaya'dan bir açıklama daha! 'Çember Operasyonları'nda 81 ilde binlerce firari yakalandı!
AK Parti mahallelere indi
AK Parti mahallelere indi
Babasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdi
Babasından kalan eski evi biriktirdiği eşyalarla müzeye çevirdi
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi