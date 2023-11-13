İstanbul'da sabah saatlerinde yağan sağnak yağış hayatı felç etti! Trafikte uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Kartal istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası yağışlar İstanbul Anadolu Yakası'nda etkisini sabah saatlerinde göstermeye başladı. Sağanak yağış ile birlikte D-100 karayolu Pendik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri meydana geldi.
Sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, araçlar durma noktasına geldi. İBB verilerine göre ise trafik yüzde 80'e ulaştı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)