Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in dün ulusa sesleniş konuşmasında görevi bıraktığını duyurmasının ardından bugün cumhurbaşkanlığı ve senato başkanlığı için oylama yapıldı. Kazakistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev oldu. Peki Kasım Cömert Tokayev kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde...

KASIM CÖMERT TOKAYEV KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kasım Cömert Tokayev (d. 17 Mayıs 1953), mevcut Kazakistan devlet başkanı ve siyasetçi. 29 yıl devlet başkanlığı görevini yapan Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından vekaleten devlet başkanı oldu. 16 Ekim 2013 - 19 Mart 2019 ve 11 Ocak 2007 - 15 Nisan 2011 tarihleri ​​arasında Kazakistan Senatosu Başkanı olarak görev yaptı. Tokayev, 1 Ekim 1999 - 28 Ocak 2002 tarihleri ​​arasında Kazakistan Başbakanı ve 12 Mart 2011 - 16 Ekim 2013 tarihleri ​​arasında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Genel Müdürü olarak görev yaptı.

17 Mayıs 1953'te doğdu. Babası Kemel Tokayev (1923–1986), İkinci Dünya Savaşı gazisi ve tanınmış bir Kazak yazardı. Annesi Turar Shabarbayeva (1931-2000) Alma-Ata Yabancı Diller Enstitüsü'nde çalıştı.

1970'te Tokayev, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'ne katıldı. Beşinci yılında, Çin'deki Sovyet büyükelçiliğinde altı aylığına eğitim kurslarına gönderildi. 1975'te Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Tokayev, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı'na katıldı ve Singapur'daki Sovyet Büyükelçiliğine gönderildi. 1979'da SSCB Dışişleri Bakanlığına döndü. 1983 yılında Pekin Dil Enstitüsünde eğitim kursları için Çin'e gitti. 1984-1985 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı'nda görev yaptı. Daha sonra 1991 yılında İkinci Sekreter, İlk Sekreter ve Danışman olarak görev yaptığı Pekin'deki Sovyet elçiliğine gönderildi. 1991 yılında SSCB Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'ne Moskova'daki kıdemli diplomatlar için bir eğitim kursuna katıldı.

1992 yılında, Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Tokayev atandı. 1993 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu ve 1994 yılında Dışişleri Bakanı olarak atandı. 1999 yılının Mart ayında Başbakan Yardımcılığına terfi etti. 1999 yılının Ekim ayında, Parlamentonun onaylanmasıyla birlikte, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile Başbakan olarak atandı. Ocak 2002'de istifa etti ve ardından Dışişleri Bakanı Devlet Sekreteri olarak atandı. Tokayev, Ocak 2007'ye kadar Kazakistan Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı seçilinceye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapmaya devam etti.

Tokayev Kazakça, Rusça, İngilizce, Çince ve Fransızca bilmektedir. Kazakistan Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden birçok devlet ödülü almıştır. 13 yıl boyunca Kazakistan Masa Tenisi Federasyonu Başkanıydı. Tokayev evli ve bir oğlu var.