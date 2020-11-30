Kasımpaşa, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile 29.11.2020 16:04'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kasımpaşa, Gençlerbirliği maç sonucu: Kasımpaşa Gençlerbirliği 2 0 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Kasımpaşa, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:04

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Ekrem Kan(avar)

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 14. Gılbert Koomson, 94. Florent Hadergjonaj, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 10. Harıs Hajradınovıc, 30. Armın Hodzıc

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 67. Mehmet Enes Sarı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 41. Berat Kalkan, 44. Furkan Yaşa, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Armın Hodzıc,16.dk (f), Armın Hodzıc,26.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oussama Hadadı 50.dk, Sarı Kart Mickael Sylvain Tırpan 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Kevın Varga 84.dk, Gılbert Koomson 73.dk, Armın Hodzıc 87.dk

Oyuna Girenler

Yasin Dülger 84.dk, Mehmet Feyzi Yıldırım 73.dk, Berat Kalkan 87.dk

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Murat Yıldırım 83.dk, Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 84.dk, Berat Ayberk Özdemir 69.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 8.dk, Sefa Yılmaz 69.dk

Oyuna Girenler

İlker Karakaş 84.dk, Domınık Grzegorz Furman 69.dk, Soner Dikmen 8.dk, Sami Gökhan Altıparmak 69.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları