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Kasımpaşa, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa, Gençlerbirliği ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Gençlerbirliği ile 29.11.2020 16:04'da karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maç sonucu:

KASIMPAŞA GENÇLERBİRLİĞİ
Kasımpaşa Gençlerbirliği
2 0

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Kasımpaşa, Gençlerbirliği maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 16:04

MAÇIN HAKEMLERİ

Mete Kalkavan(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), İlker Takpak(2. Yardımcı Hakem), Mustafa Kürşad Filiz(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Ekrem Kan(avar)

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

1. Ramazan Köse, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 14. Gılbert Koomson, 94. Florent Hadergjonaj, 20. Alan Lıma Carıus, 21. Kevın Varga, 24. Mickael Sylvain Tırpan, 25. Tomas Brecka, 10. Harıs Hajradınovıc, 30. Armın Hodzıc

Yedekler

22. Erdem Canpolat, 67. Mehmet Enes Sarı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 41. Berat Kalkan, 44. Furkan Yaşa, 80. Hasan Emre Yeşilyurt, 55. Yasin Dülger

Teknik Sorumlu

Fuat Çapa

Goller

Armın Hodzıc,16.dk (f), Armın Hodzıc,26.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Oussama Hadadı 50.dk, Sarı Kart Mickael Sylvain Tırpan 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Kevın Varga 84.dk, Gılbert Koomson 73.dk, Armın Hodzıc 87.dk

Oyuna Girenler

Yasin Dülger 84.dk, Mehmet Feyzi Yıldırım 73.dk, Berat Kalkan 87.dk

GENÇLERBİRLİĞİGençlerbirliği

Gençlerbirliği İlk 11

1. Bo Krıstoffer Nordfeldt, 4. Arda Kızıldağ, 5. Berat Ayberk Özdemir, 6. Dıego Angelo De Olıveıra, 10. Sefa Yılmaz, 13. Gıovannı-guy Yann Sıo, 15. Zargo Toure, 21. Danıel Joao Santos Candeıas, 23. Robert Ayrton Pırıs Da Motta Mendoza, 39. Pıerre Yves Nıcolas Polomat, 88. Murat Yıldırım

Yedekler

44. Übeyd Adıyaman, 3. Halil İbrahim Pehlivan, 7. Domınık Grzegorz Furman, 8. Soner Dikmen, 17. İlker Karakaş, 19. Rahmetullah Berişbek, 26. Sami Gökhan Altıparmak, 27. Ömürcan Artan, 55. Abdullah Şahindere, 77. Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Sorumlu

Mustafa Kaplan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Murat Yıldırım 83.dk, Sarı Kart Pıerre Yves Nıcolas Polomat 90+2.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Yıldırım 84.dk, Berat Ayberk Özdemir 69.dk, Dıego Angelo De Olıveıra 8.dk, Sefa Yılmaz 69.dk

Oyuna Girenler

İlker Karakaş 84.dk, Domınık Grzegorz Furman 69.dk, Soner Dikmen 8.dk, Sami Gökhan Altıparmak 69.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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