Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gökceöz köyünde çıkan yangında 10 ev tamamen yandı. Gelen bilgilere göre itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

Alınan bilgiye göre, Gökceöz köyü Unduk Mahallesi'nde bir evde yakılan sobanın patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı.

Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

VATANDAŞ KENDİ İMKANLARIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan köyde vatandaşlar ilk etapta itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangının söndürmeye çalıştı.

Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede tüm söndürme araçları ile yangın yerine gelerek yangın söndürme çalışmasına başladı.

Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

10 EV KÜLE DÖNDÜ

Şu ana kadar Avni Ateş, Selahattin Ateş, Hasan Uzun, Muharrem Çelik, Tahsin Ateş, İsmail Bekiroğlu’na ait 10 evin tamamen yandığı öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da soba patladı, yangın çıktı! 10 ev küle döndü

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