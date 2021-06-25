'Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız okuyacak' iddiasına MSB'den yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor!

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince, Katarlıların sınavsız tıp okuyabileceği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri kullanıldı.

"HER KATARLI'NIN GİRMESİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Genelkurmay Basın Albay Zeki Aktürk, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili yaptığı bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katarlının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye bir şey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak."

Katarlı askeri personel ve askeri öğrenciler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek!

NE OLMUŞTU?

Türkiye ile Katar arasında imzalan "Askeri Sağlık Alanı'nda Eğitim ve İşbirliği" protokolü ile birlikte Katarlı gençlerin ayrılan kontenjanlara göre Türkiye'de tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği iddia edilmişti. Bazı medya organlarının 'Resmi Gazete'de yayımlandı' ibaresiyle duyurduğu haber, yarın yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) önce, tepkilere neden oldu.