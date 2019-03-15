Katilin silahlarındaki mesajlar kan dondurdu!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi, olayda 49 kişi hayatını kaybetti. Yeni Zelanda'da camiye Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor. Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm Cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

Tarrant silahlarında daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor. Silahlarda Osmanlı donanmalarını yok eden muharebelerin tarihleri ve amirallerin isimleri de yer alıyor.

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekiyor. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırp olarak biliniyor. Yine aynı şekilde 1683 Viyana yazısında da II. Viyana Kuşatması'na atıfta bulunuluyor.

Silahta yer alan bir diğer isim ise Antonio Bragadin... Bragadin, Osmanlı'da esir aldıkları bütün Türkleri öldüren, ardından Lala Mustafa Paşa'nın emriyle derisi yüzülerek ağaca asılan Venedikli bir komutan. Yine şarjörlerde yer alan Dmitry Senyavin, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus cephesinde yer alan bir amiral. Yine silahta yer alan 1770 tarihi de Rusya - Osmanlı arasında yapılan ve Osmanlı donanmasının tamamen yok edildiği Çeşme Deniz Muharebesi'ne atıf olabileceği tahmin ediliyor. János Hunyadi ise II. Murad'a karşı Belgrad Kuşatması sırasında direnen Macar bir komutandı. Silahta yer alan Alexandre Bissonette de Kanada'da 2017 yılında yine bir camiye girip silahlı saldırı düzenleyen bir katil.



Yeni Zelanda'da iki camiye saldırı düzenleyen saldırganın katliam anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, 70 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit ettiği belirtildi. Saldırganın ayrıca silahlarındaki mesajlarda Osmanlı donanmalarını yok eden muharebelerin tarihleri ve amirallerin isimleri de yer aldığı dikkat çekti. Yeni Zelanda'da camiye Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

SALDIRGAN MANİFESTODA TÜRKLERİ DE HEDEF ALMIŞ

Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm Cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"



Tarrant silahlarında daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor. Silahlarda Osmanlı donanmalarını yok eden muharebelerin tarihleri ve amirallerin isimleri de yer alıyor. Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekiyor. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı’nda Sultan Murat’ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

Yine aynı şekilde 1683 Viyana yazısında da II. Viyana Kuşatması'na atıfta bulunuluyor.

Silahta yer alan bir diğer isim ise Antonio Bragadin... Bragadin, Osmanlı'da esir aldıkları bütün Türkleri öldüren, ardından Lala Mustafa Paşa'nın emriyle derisi yüzülerek ağaca asılan Venedikli bir komutan.

Yine şarjörlerde yer alan Dmitry Senyavin, 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rus cephesinde yer alan bir amiral.

Yine silahta yer alan 1770 tarihi de Rusya - Osmanlı arasında yapılan ve Osmanlı donanmasının tamamen yok edildiği Çeşme Deniz Muharebesi'ne atıf olabileceği tahmin ediliyor.

János Hunyadi ise II. Murad'a karşı Belgrad Kuşatması sırasında direnen Macar bir komutandı.

Silahta yer alan Alexandre Bissonette de Kanada'da 2017 yılında yine bir camiye girip silahlı saldırı düzenleyen bir katil.Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Yeni Zelanda'daki terör Saldırısını gerçekleştiren teröristin camiye giderken aracında Sırpça Çetnik şarkıları dinlemesi ve silahının üzerinde Sırp tarihi figürlerin isimlerinin bulunmasına ilişkin, "Sırbistan'ın terör saldırısıyla hiçbir alakası yoktur." dedi.