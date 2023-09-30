Kaybettikleri küpeyi Evinin bahçesinde ararken buldukları karşısında şok oldular!

Norveç'in Jomfruland Adası'nda evlerinin bahçesinde kaybettikleri altın küpeyi detektörle arayan aile, dedektörün ikaz verdiği yeri kazıyınca gördükleri karşısında şok oldular.

VİKİNG DÖNEMİNE AİT KALINTILARA ULAŞTILAR

BBC'nin haberine göre, Norveçli bir aile, evlerinin bahçesinde altın küpe kaybetti. Küpeyi bulabilmek için dedektörle arama yapan aile, Viking dönemine ait olduğu düşünülen bir mezar parçası ve yuvarlak kemer tokası buldu.

9. YÜZYILDA YAŞAMIŞ BİR KADINA AİT

Bölgede yerleşimin yüzlerce yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, buluntuların 9. yüzyılda yaşamış bir kadının cenazesine ait olduğunu değerlendiriyor. Yetkililer, kalıntıları resmi makamlara teslim eden aileye teşekkür etti.