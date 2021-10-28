Kaydıhayat ne demek, TDK'ya göre Kaydıhayat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaydıhayat ne demek? Kaydıhayat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaydıhayat kelimesi. Peki kaydıhayat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaydıhayat nedir, kaydıhayat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAYDIHAYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaydıhayat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaydıhayat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kaydıhayat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaşıyor olma durumu



KAYDIHAYAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kaydıhayat ile

- kaydıhayat şartıyla

