Kaynanaya kaynataya fitre verilir mi? Kayınpeder - kayınvalideye zekat verilir mi? başlıkları Ramazan ayının gelmesiyle internette müslümanlar tarafından sıkça aratılan konular arasında girdi. Biz de bu konuyu haberimizde detaylıca derledik.

FİTRE NEDİR, NE DEMEK?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

ZEKAT NEDİR, NE DEMEK?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

KAYNANAYA KAYNATAYA FİTRE VERİLİR Mİ? KAYINPEDERE - KAYINVALİDEYE ZEKAT VERİLİR Mİ?

Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla zekat ve fitre kavramları müslüman aleminde büyük önem taşımaya başladı. Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası ve zekatın kimlere verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından konuşulurken kişinin kayınpedere ve kayınvalide fitre veya zekat verip veremeyeceği de internette çokça aratılan konular arasında yerini aldı.

Bu sorulara ilişkin gelen açıklamada kayınvalide ve kayınpederin kişinin bakmakla mükellef olduğu kimselerden olmadığı ve aralarında kan bağı olmadığı için eğer fakir iseler fitre ve zekat verilebileceği açıklanmıştır. Bir diğer yönden ise anne, baba, dede, nene, çocuklar ve torunlara zekat ve fitre veremeyeceği belirtilmiştir.

FAKİR KARDEŞE ZEKAT - FİTRE VERİLİR Mİ?

Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da dahil olmak üzere fakir olan kardeşe zekât verilebilir.

DAMAT VE GELİNE ZEKAT VE FİTRE VERİLİR Mİ?

Zekâtı veren kişi arasında usul ve füru ilişkisi olmadığı ve zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü olmadığı için fakir olan damada ve geline zekât verilebilir.