Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Ne Zaman Kılınmaz? Kaza Namazı Hesaplama

Farz vakitlerinde kılınamayan namazların sonradan kılınması durumuna namazı kaza etmek denmektedir. Kaza namazı, vaktinde kılınmayan namazların telafisi için kılınmaktadır. Kaza namazı nasıl kılınır? Ne zaman kılınmaz? Kaza namazı hesaplama

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Kaza Namazı Nasıl Kılınır? Ne Zaman Kılınmaz? Kaza Namazı Hesaplama

Kaza namazı, namazın farz olduğu vakitlerde kılınmaması durumunda kılınan namazdır. Farz vakitlerinde namazı bilerek kazaya bırakmak doğru değildir. Çünkü geçerli bir sebepten dolayı namazın kazaya kalması durumunda kaza namazı olarak namazı kılmak da farz sayılmaktadır. Peki kaza namazı nasıl kılınır? Hangi durumlarda kaza namazı kılmak doğrudur? Kaza namazı ne zaman kılınmaz? Geçmiş kaza namazları nasıl hesaplanır? İşte kaza namazı ve kaza namazının hesaplanması hakkında tüm merak edilen detaylar.

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Kaza Namazı Nedir?

Bir Müslümanın namazın farz olduğu vakitlerde geçerli bir sebepten kaynaklı namazını kılamaması durumunda kılması gereken namaza kaza namazı denmektedir. Namazın vaktinde ve özenle kılınması çok önemlidir fakat hastalık, ameliyat, seyahat, namazı unutma gibi durumlarda insanlar farz vaktinde namazları kılamayabilir. Bu zamanlarda namazların kaza edilmesi gerekmektedir.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?

Kaza namazı farklı günlerde ve zamanlarda kılınabilmektedir. Ayrıca düzenli şekilde telafi edilmesi gerekmektedir. Kaza namazlarını bir seferde kılmaktansa günlere yayarak kılmak daha uygun olmaktadır.

  • Sabah namazının kazası için 2 rekât farz namazı kılınmalıdır.
  • Öğle namazının kazası için 4 rekât farz namazı kılınması gerekmektedir.
  • İkindi namazının kazası için 4 rekât farz namazı kılınmalıdır.
  • Akşam namazının kazası için 3 rekât farz namazı kılınması gerekir.
  • Yatsı namazının kazası için 3 rekât farz namazı kılmak gerekmektedir.
  • Vitir namazı kaza edilirken 3 rekât aynen kılınmalıdır.

Kaza namazının illa kazaya kalan namazın vaktinde kılınmasına gerek yoktur. Yani akşam namazı kazaya kaldıysa yatsı namazının peşine de kılınabilir ya da sabah namazı kazaya kaldıysa öğlen namazının peşine kılınabilir.


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Kaza Namazı Kılınırken Hangi Aşamalar Takip Edilir?

  • Öncelikle hangi namazın kazaya kaldığı belirtilerek niyet edilmesi gerekmektedir.
  • Allahu Ekber diyerek namaza başlanmalıdır.
  • Kıyamdayken Sübhaneke ve Fatiha okunur.
  • Ardından isteğe bağlı değişen bir zammı sure okunmalıdır.
  • Allahu Ekber diyerek rükuya gidilir.
  • Rükudan sonra Allahü Ekber diyerek secdeye gidilir.
  • İkinci rekât da aynen tekrarlanır.
  • 4 rekât kılınan kaza namazlarında 3. ve 4. rekâtlarda Fatiha’dan sonra zammı sure okunmaz. Sadece euzu besmele çekilerek Fatiha okunmalıdır.
  • 4. Rekâtın sonunda oturularak dualar okunduktan sonra selam verilir ve namaz sonlandırılır.

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Kaza Namazı Nasıl Hesaplanır?

Namaz ergenlik çağına girmiş olan her kadın ve erkeğe farz kılınmış bir ibadettir. Günde beş vakit kılınan namazın belirli vakitlerde kılınması gerekmektedir. Vakti geçen namazın farklı bir vakitte kılınması namazın kazaya bırakılması olarak ifade edilmektedir. Kişiler bazen namaz kılmaya ergenlik döneminde başlamazlar ve ilerleyen yaşlarda başlarlar. Bu durumda ise geriye dönük olarak kılınmayan namazların farzlarının kaza edilmesi gerekmektedir.

Kılınması gereken kaza namazının rekatları da her zaman için aynı hesaplanır. Namazların rekatları hesaplanırken sünnetler hesaplanmaz sadece farzları hesaplanır. Kaza namazı hesaplanırken; sabah namazı 2 rekat, öğle namazı 4 rekat, ikindi namazı 4 rekat, akşam namazı 3 rekat ve yatsı namazı da 4 rekat farz ve 3 rekat da vitir namazı olmak üzere kılınır.

Kaza namazı hesaplanırken sünnetler hesaplanmaz. Sadece her vaktin farz rekatları hesaplanır. Kişinin kılması gereken kaza namazının kaç rekat olduğunu hesaplaması için öncelikli olarak kaç yıl boyunca namaz kılmadığını hesaplaması gerekmektedir. Sonrasında ise namaz kılınmayan yıl sayısı ile namaz rekatları sayısının çarpılması gerekir. Bu işlem sonucunda kişi kılması gereken kaza namazını hesaplamış olur.

Kaza namazının kılınması için herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. İstenilen yerde ve istenilen zamanda kılınabilir. Kaza namazlarının kılınması için kişinin namaza niyet ederken kaza namazını kılmaya niyet etmesi gerekmektedir. Kaza etmek istediğiniz namazın hangi vaktin namazı olduğu, kılacağınız vakti etkileyen bir unsur değildir.

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Erkek- Kadın Geçmiş Kaza Namazı Hesaplama

Geçmişte belirli nedenlere dayalı olarak kılınamayan namazların kılınmasına kaza namazı denilmektedir. Geçmişte kılamadığı namazlarını kılmak ve kaza etmek isteyen kişilerin geçmiş zamanlara ait namaz borçlarını hesaplamaları gerekir. Kaza namazını hesaplamak isteyen kadınların ve erkeklerin kaza namazını hesaplamaları farklı bir şekilde yapılmaktadır.

Kaza namazını hesaplamak için buluğ çağı esas alınmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde bu yaş değişiklik gösterdiği için kaza namazının hesaplanması için bir yaş belirtilmesi doğru olmaz. Kaza namazı kılmak için kişinin namazdan sorumlu olduğu yaştan itibaren kılmadığı namazlarının hesaplanması gerekir. Bunun için de öncesinde kıldığı namazlarını bilmesi gerekir.

Kaza edilecek namazları hesaplamak için kişinin sorumlu tutulduğu yaştan itibaren şimdiki zamana kadar olan ve kılmadığı namazları hesaplaması gerekmektedir. Bunu hesaplamak için de namaz kıldığı dönemleri bu süre içerisinden düşmek gerekir.

Geçmiş kaza namazını hesaplamak için günümüzde oldukça popüler olan yöntemler de bulunmaktadır. Geçmiş dönemlerde herhangi bir sebebe bağlı olarak kılınmayan namazlarını kılmak isteyen kişiler kılacakları namazları hesaplamak ister. Günümüzde kaza namazını hesaplamak için çeşitli mobil uygulamalar bulunmaktadır. Aynı zamanda internet sitelerinde de kaza namazlarını hesaplamak için birçok teknik bulunmaktadır. İsterseniz kaza namazı hesaplayıcı araçları kullanarak isterseniz de kendiniz hesaplayarak bu sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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