''Kaza yapan şoför bendim'' dedi, polisleri ikna edemedi

Zeytinköy Mahallesinde Acıpayam Bulvarında meydana gelen olayda, yasak saatinde bir taksi sürücüsü boş olan ana yolda kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, önce yol kenarında bulunan trafik levhasına ardından ağaca çarptı. Levhayı adeta biçen sürücü ardından araçtan indi ve yaya şekilde kaçtı.

''KAZAYI BEN YAPTIM''

Yolda aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede sürücüyü aramasına rağmen bulamadı. Polis ekipleri çevrede kaçan şahsı arama çalışmaları başlatırken, olay yerine bir araçla gelen şahıs, sürücünün kendisi olduğunu iddia etti.

Şekeri yükseldiğini belirten şahıs, “Kazayı ben yaptım. Müşteri ile tartışınca şekeri yükseldi. Daha sonra kaza yaptım. Ehliyetim yanımda yoktu, eve giderek ehliyetimi aldım” dedi.

POLİSLERİ İKNA EDEMEDİ

Polis ekiplerini ikna edemeyen şahıs daha sonra aracın çekilmesini izledi. Bir süreliğine trafiğe kapatılan anayol, sahipsiz aracın otoparka çekilmesinin ardından normale döndürüldü.