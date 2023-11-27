Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

YAYINLAMA
Google News
Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Osmaniye'de çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, çekici üzerinde bulunan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 75 kilo 750 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Şüpheli T.B., F.B., F.İ. ve H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştıKuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı

Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!

Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!

Üsküdar'da feci kaza! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı eceli oldu!Üsküdar'da feci kaza! El frenini çekmeyi unuttuğu aracı eceli oldu!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!
Fatih Terim ve Arda Turan’ın da adı geçtiği zimmet davadasında son gelişme!
Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!
Pendik’te bir servis minibüsü alev alev yandı!
Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!
Aç kalan kurtlar İstanbul'un göbeğinde yiyecek aradı!
Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!
Firari şahsın evinden çephanelik çıktı!
Son Haberler
Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, Ahırda ölü bulunan çobanı Koç'un öldürdüğü ortaya çıktı
Çin’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı, Ahırda ölü bulunan çobanı Koç'un öldürdüğü ortaya çıktı
(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı
(İBB) CHP Grup Başkan Vekili Tarık Balyalı, Pendik Belediye Başkanlığı için aday adaylık müracaatını yaptı
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Mauro Icardi'ye efsane teklif! 'Şampiyon olalım, Düğününü Çırağan Sarayı'nda yapalım'
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Ünlü oyuncu Emre Kınay çileden çıktı! İstanbul belediyesine esti gürledi!
Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!
Sivas’ta dehşet kaza! Yolcu otobüsü park halindeki tıra çarptı!
Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı
Kuzey Irak’ta şehit olan astsubayın acı haberi ailesine ulaştı
Çok Okunanlar
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Futbolcuların dolandırılma davasında Flaş gelişme! Arda Turan ile bankacı Seçil Erzan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı
Gram altın tarihi zirvede! Altın haftaya rekor artışla başladı, 27 Kasım Pazartesi güncel Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Gram altın tarihi zirvede! Altın haftaya rekor artışla başladı, 27 Kasım Pazartesi güncel Gram, çeyrek ve ons altın fiyatları
Serhat Ulueren'den Flaş iddia! Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonun 'VAR' kayıtlarını yayınladı
Serhat Ulueren'den Flaş iddia! Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki tartışmalı penaltı pozisyonun 'VAR' kayıtlarını yayınladı
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Karagümrük maçının ardından olay sözler! 'iğrenç bir olay'
Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!
Ankara’daki şiddetli esen rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söküp attı!
Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!
Ankara’da cinnet geçiren bekçi önce karısını sonra kendini vurdu!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi