Kaza yapmış süsü vererek çekiciye yüklenen araçtan kilolarca uyuşturucu çıktı!

Osmaniye'de çekici üzerinde kaza süsü verilmiş otomobilde 75 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, çekici üzerinde bulunan otomobilde hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada 75 kilo 750 gram skunk ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli T.B., F.B., F.İ. ve H.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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