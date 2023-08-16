Kazada yatalak kalan kadına hayırsever el uzattı: Hasta bakım yatağı talebini karşıladı

Bilecik'te geçirdiği bir trafik kazası sonrası yatağa bağımlı kalan kadının havalı hasta yatağı istediği bir hayırsever tarafından karşılandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde geçirdiği bir kaza sonrası yatağa bağımlım kalan kadının Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü havalı hasta yatağı talebi bir hayırsever tarafından karşılandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman ve çalışanlar tarafından yatak kadının ailesine teslim edildi. İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, yatağa bağımlı kadınla bir süre sohbet ederek, "Geçirdiği kaza sonucunda hasta bakım yatağı talebini bize ileten Fatma ablamızın ziyaretimizde dualarında devletimizi andığını öğrendik. Hem hasta bakım yatağını teslim ettik hem de sohbetine nail olduk" dedi.

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