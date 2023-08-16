Mardin'de ilginç görüntü: Sıcaktan bunalan genç, kafasına karton geçirdi

Nusaybin'de hava sıcakları 40 derecenin altına düşmüyor. Bunaltıcı sıcak hava dalgasında dışarıda olan bir vatandaş, korunmak için çözümü kafasına karton geçirmekte buldu.

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Mardin'de ilginç görüntü: Sıcaktan bunalan genç, kafasına karton geçirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde aşırı sıcaklardan korunmak isteyen bir vatandaş, kafasına karton geçirip caddede yürüdü. O anların bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımasıyla ilginç görüntüler oluştu.

Nusaybin'de hava sıcakları 40 derecenin altına düşmüyor. Bunaltıcı sıcak hava dalgasında dışarıda olan bir vatandaş, korunmak için çözümü kafasına karton geçirmekte buldu.

Kafasındaki kartondan önünü görmek için delik açan genç, yürürken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Mardin'de ilginç görüntü: Sıcaktan bunalan genç, kafasına karton geçirdi

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KAYNAK: İHA

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