İsveç polisinden küstahça davranış! Kuran'ı Kerim'i yakana değil, onu protesto edenlere müdahale etti!

İsveç'te parlamento binası önünde Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirerek, İslam dini ülkede yasaklanana kadar porovakasyona devam edeceğini söyledi.

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İsveç polisinden küstahça davranış! Kuran'ı Kerim'i yakana değil, onu protesto edenlere müdahale etti!

İsveç'te Irak asıllı Savwan Momika parlamento binası önünde Kuran'ı Kerim'e yönelik saldırı düzenleyerek İslam dini ülkede yasaklanana kadar provakasyonlarına devam edeceğini söyledi.

İSVEÇ PARLEMENTOSU ÖNÜNDE İSLAMA SALDIRI

İsveç Parlamentosu önüne geniş polis koruması altında gelen Momika çevredekilerin tepkisine rağmen Kuran'ı Kerim'in üzerine bastı islama hakaret içeren sözler sarf eden momika Kuran'nı Kerim'i ateşe verdi.Momika, İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Irak taki Sadr Hareketi lideri Mukteda-es Sadri'ın fotoğraflarının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını sildi.

İsveç polisinden küstahça davranış! Kuran'ı Kerim'i yakana değil, onu protesto edenlere müdahale etti!

Momika'ya Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

Bölgede toplanan ve sosyal medya üzerinden örgütlenen 'Kuran'ı yakmayı durdurun' isimli grup Momika ve Najeme tepki gösterdi. İsveçli Aktivistler tarafından kurulan grubun üyeleri itfaiye erlerinin baretlerinden giyerek ırkçı eylemi durdurun sloganları attı.

Göstericilerden birinin Momika'yı engellemeye çalışmasına polis sert tepki gösterdi. Polis memurları üzerine kapaklandıkları göstericiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

İsveç polisinden küstahça davranış! Kuran'ı Kerim'i yakana değil, onu protesto edenlere müdahale etti!

Provakasyon sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najeme 10'u zirhli olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 150 polis eşlik etti.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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