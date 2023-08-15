Gaziantep’te bir evde çıkan yangın faciasında; 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANIRKEN, YAŞADIKLARI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi 81005 Sokak'ta ikamet eden Ömer Polat'a ait evde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu müdahale edilen alevler tamamen söndürülürken, odadaki eşyalar tamamen kül oldu.
Dumandan etkilenen Ömer, Döne Polat çifti ile 3 çocukları hastaneye kaldırıldı. Maddi hasara yol açan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
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KAYNAK: İHA