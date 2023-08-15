Kırkağaç’ta taşlı araziler tarlaya dönüştürülerek, tarıma kazandırılıyor

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığı adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların tedarikini sağlayıp, çiftçilerin kullanımına sunuyor.

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Kırkağaç’ta taşlı araziler tarlaya dönüştürülerek, tarıma kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesindeki çiftçiler için tedarik edilen taş toplama makinesi hizmet vermeye başladı. Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı da, taşlı araziler artık tarlaya dönüyor diyerek Başkan Ergün'e teşekkürlerini iletti.

ÜRETİCİLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MAKİNE VE EKİPMANLAR TEDARİK EDİLİYOR

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üretimin devamlılığı adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanların tedarikini sağlayıp, çiftçilerin kullanımına sunuyor. Kırkağaç ilçesinde taşlı arazilerde kullanılmak üzere talebi yapılan Taş Toplama Makinesi satın alındı ve protokol yapılarak Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı'na devri gerçekleştirildi. Ahmet Albayrak isimli üreticinin zeytinliğinde yapılan ilk taş toplama işlemini Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Müdürü Fahri Dinçer, Öveçli Mahalle Muhtarı Nail Karakaya, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personeli ile birlikte yerinde takip etti.

Kırkağaç’ta taşlı araziler tarlaya dönüştürülerek, tarıma kazandırılıyor

TARLALARIN VERİMİ VE KALİTESİ ARTIYOR

Taş Toplama Makinesinin ilçe için oldukça faydalı olduğundan bahseden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanımız Yılmaz Usta'ya, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç'a, önceki dönem ve mevcut MHP İlçe Başkanlarımıza, koordinatörümüze bu hizmeti bize sağladıkları için çok teşekkür ediyorum. Makine bizim özlemimizdi. Köylere gittiğimde her defasında taşlı tarlalarda tarım yapan insanları gördükçe, o zorluklara şahit oldukça böyle bir makine ihtiyacını içimde hissediyordum. Büyükşehir Belediyesi tarafından makinemizin tahsisi yapıldı. Abimiz Ahmet Albayrak'ın tarlasında makinenin ilk kullanımını gerçekleştirdik. İlk etapta 300 dekarlık zeytinlik alanında taş temizleme yapacağız. Sezon bitiminin ardından açık tarlalarda da taş toplama işlemi yapacağız. Bu çok güzel bir hizmet. Topraklarımızın işlenmesi, verimi ve kalitesi açısından çok katkı sağlayacağını inanıyorum. Çift sürmesi, ızgara çekmesi, çapa çekmesi kolaylaşacak. O yüzden çok memnunum." diye konuşurken üretici Ahmet Albayrak, "Bu hizmet takdire şayan, çok teşekkür ediyorum. Taşlı tarlamız normal tarlaya dönüştü, çok sevinçliyim, taşlı alan ile temizlenen alan arasına bakıyorum, fark çok fazla. Bu hizmet Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Kırkağaç’ta taşlı araziler tarlaya dönüştürülerek, tarıma kazandırılıyor

"ARAZİDEKİ DEĞİŞİMİ GÖRDÜK"

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Çiftçi dostu Başkanımızın, yaptığı hizmetler ortada. Taş toplama makinesi talebimizi yaptık, bizleri kırmadı. Allah razı olsun Cengiz Başkandan. Bugün üreticimizin tarlasında taş toplama makinesinin çalışmasını izledik. Çok güzel sonuçlar alındığını gördük. Taş toplanmayan yer ile toplanan yer arasında çok fark olduğunu gördük. Tarlalarımız genelde taşlı. Bunun gerçekten büyük bir hizmet olduğunu gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir uygulama oldu, güzel bir netice alınıyor." ifadelerini kullanırken, Öveçli Mahalle Muhtarı Nail Kocakaya ise, "Bu hizmetlerinden dolayı Cengiz Ergün Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kırkağaç'ta böyle bir makineye ihtiyaç vardı. Kırkağaç'ımıza hayırlı olsun" dedi.

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KAYNAK: İHA

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