"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı himayelerinde başlatılan çocukların bilişsel, duyusal ve becerilerinin gözlemlenmesini amaçlayan Mutluluk Kervanı projesi Çobanlar'da Ahmet Özyurt İlkokulunda gerçekleştirildi.

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"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor

Afyonkarahisar Valiliği tarafından hayata geçirilen "Mutluluk Kervanı" projesi çerçevesinde Çobanlar ilçesindeki Ahmet Özyurt İlkokulu'nda bir etkinlik düzenlendi.

"MUTLULUK KERVANI PROJESİ" ÇOCUKLARIN KİŞİSEL GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAYACAK

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı himayelerinde başlatılan çocukların bilişsel, duyusal ve becerilerinin gözlemlenmesini amaçlayan Mutluluk Kervanı projesi Çobanlar'da Ahmet Özyurt İlkokulunda gerçekleştirildi. Etkinliğe; Çobanlar Kaymakamı Doğan Can Kandemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Çobanlar İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Badak, idareciler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor

Çocukları eğlendirirken eğiten Mutluluk Kervanı projesinde öğrencileri Mobil Kendin Yap Atölyesi'nde robotik kodlama ve ahşap yakma etkinliklerine, resim, ebru ve müzik atölyelerine, rehberlik hizmetleri ve düzenlenen diğer farklı etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor

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KAYNAK: İHA

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