Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!

Diyarbakır'da düzenlenen narko-terör operasyonu çerçevesinde 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narko-terör operasyonu ve yol kontrol noktasında gerçekleştirilen aramada; 11 milyon 185 bin 414 kök kenevir bitkisi, 215 bin kök skunk bitkisi, 275 kilo 200 gram kubar esrar, 84 kilogram toz esrar ve 310 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
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KAYNAK: İHA