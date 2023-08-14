Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"

Samsun'da bir kişi, kaçan güvercinin peşinden gittiği inşaattan hırsızlık yapınca polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"

Samsun'da bir kişi, kaçan güvercinin peşinden gittiği inşaattan hırsızlık yapınca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beslediği güvercinlerinden biri inşaat halindeki binaya kaçan C.U., inşaata giderek güvercinini alıp giderken açık inşaatın içinde açık odayı görünce buradan araç anahtarı, 110 lira para, bin 500 lira değerinde kehribar tespih, sigara ve araç içindeki cüzdandan 30 dolar, 40 euro ve 300 lira parayı çaldı.

Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"

Şikayet üzerine İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.U., "Güvercin besliyorum. Güvercinim inşaata kaçtı. Güvercini inşaattan alıp giderken inşaatın giriş katında açık oda gördüm. İçeri girdiğimde araba anahtarı ve tespih vardı, aldım. Aracın yan kapı gözünde de cüzdan vardı. Yapmış olduğum hırsızlık olayından dolayı pişmanım" dedi.

Polisteki sorgulamasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.U.'ya çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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KAYNAK: İHA

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