Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kıraathane saldırısında olaya müdahale eden polis memuru ile birlikte 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

YAYINLAMA
Google News
Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kıraathane saldırısında olaya müdahale eden polis memuru ile birlikte 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

POLİS MEMURUYLA BERABER BİR KİŞİYİ DE YARALAMIŞTI

Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T., M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!

Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?

Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!

Zor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendiZor günler geçiren Serdar Ortaç, hüngür hüngür ağladı! Sevenleri endişelendi

Real Madrid'e giden Arda Güler'den kötü haber! İyileşme süreci en az iki ayReal Madrid'e giden Arda Güler'den kötü haber! İyileşme süreci en az iki ay

Serinleten tehlike! Klima yoluyla bulaşan hastalıklara dikkatSerinleten tehlike! Klima yoluyla bulaşan hastalıklara dikkat

Kiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılarKiracıyı canından bezdirdiler! Kapısına iki kez yumurtalı saldırı yaptılar

Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldıHalil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı

Tam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılarTam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılar

BİM Market'ten büyük indirim, 9-15 Ağustos indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!BİM Market'ten büyük indirim, 9-15 Ağustos indirimli fiyat listesini yayınladı, İşte o ürünler!

Mucize iyileşme! Minik bedeniyle komada geldiği hastaneden, yürüyerek çıktıMucize iyileşme! Minik bedeniyle komada geldiği hastaneden, yürüyerek çıktı

Erciyes'de dünya'da bir ilk yaşandı! Dünyanın en yüksek plajı şampiyonlarını belirlediErciyes'de dünya'da bir ilk yaşandı! Dünyanın en yüksek plajı şampiyonlarını belirledi

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!
Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!
Son Haberler
4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!
4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!
Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler
Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler
Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!
Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
Türkiye'de en çok altın bu illerde! Zirvede bakın hangi şehirler var?
Yardım toplama bahanesiyle girdikleri evleri soydular!
Yardım toplama bahanesiyle girdikleri evleri soydular!
Korkunç olay! Borcunu cinayet işleyerek ödedi
Korkunç olay! Borcunu cinayet işleyerek ödedi
Çok Okunanlar
Bu gün altın kaç TL, 14 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar?
Bu gün altın kaç TL, 14 Ağustos Pazartesi güncel altın fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılar
Tam bir rezalet! Camide skandala imza attılar, dini değerlerini ayaklar altına aldılar
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 14 Ağustos Pazartesi hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 14 Ağustos Pazartesi hava durumu
Kamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacak
Kamu çalışanlarına müjde: Hem aylık hem ikramiye artacak
Devrilen tarım aracının altında can verdi!
Devrilen tarım aracının altında can verdi!
Bu kez olayın adresi Üsküdar! Pisi pisine bir nedenden katil oldu!
Bu kez olayın adresi Üsküdar! Pisi pisine bir nedenden katil oldu!
Yorumlananlar
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!