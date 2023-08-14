Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler

Türkiye'nin dört bir yanından Gölcük'e gelen sanatçılar, el emeği eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

FESTİVAL ZİYARETÇİLERİNE DOLU DOLU 3 GÜN YAŞATTI

Geleneksel el sanatlarının usta isimlerini bir araya getiren, yüzlerce el emeği ürünü ziyaretçileri ile buluşturan Gölcük Belediyesi El Sanatları Festivali sona erdi. Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda birbirinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı festivale, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sanatçılar eserlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Festivalde düzenlenen atölyeler ile ziyaretçilere geleneksel el sanatları hakkında bilgiler verildi. Kültür ve sanat paylaşımı adına önemli bir buluşma olan festival, geleneksel el sanatları stantlarının yanı sıra, teknik paylaşım atölyeleri ve tiyatro gösterileri ile Gölcük'te ziyaretçilerine sanat dolu 3 gün yaşattı.

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