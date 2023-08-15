Kuşadası'nda fuhuş baskını!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİZİKİ TAKİBE ALINAN ADRESE BASKIN YAPILDI

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildi. Camikebir Mahallesi'nde bir adreste fuhus yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Yapılan tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve G.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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