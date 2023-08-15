Kuşadası'nda fuhuş baskını!

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAYINLAMA
Google News
Kuşadası'nda fuhuş baskını!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİZİKİ TAKİBE ALINAN ADRESE BASKIN YAPILDI

Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirildi. Camikebir Mahallesi'nde bir adreste fuhus yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Yapılan tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, H.G. ve G.E. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası polisinden fuhuş baskını!

Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor: "ihraç edilmeyen ülke yok"Manisa’nın travertenleri dünyayı kaplıyor: "ihraç edilmeyen ülke yok"

Altında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatları

Akaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldiAkaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldi

Bu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumuBu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumu

4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!4 ay önce nişanlısından ayrılmıştı! Tuğçe Tayfur jet hamle!

Türkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergiledilerTürkiye’nin dört bir yanından, eserlerini de beraberinde getirerek sergilediler

Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!

Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktıSuç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Markette başından vurulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Markette başından vurulan kadının sağlık durumu iyiye gidiyor
Bankanın çatısındaki klima motoru bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bankacılar neye uğradığını şaşırdı!
Bankanın çatısındaki klima motoru bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü! Bankacılar neye uğradığını şaşırdı!
Ayağından çıkan terliği yakalamak için canından oldu!
Ayağından çıkan terliği yakalamak için canından oldu!
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Diyarbakır’da operasyon! Terörün finans kaynağı patlatıldı!
Son Haberler
Kars’ta tarlalar ayçiçeği açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı
Kars’ta tarlalar ayçiçeği açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı
Bozuk madeni para bulamayan esnaftan şaşırtan yöntem! Parayı, parayla satın alıyor!
Bozuk madeni para bulamayan esnaftan şaşırtan yöntem! Parayı, parayla satın alıyor!
Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!
Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
"Mutluluk Kervanı" projesi, öğrencileri hem eğitiyor hem de eğlendiriyor
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Suç üstüne suç! Arabadan uyuşturucu, motor kısmından silah çıktı
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Kaçan güvercinini almak için gittiği inşaatta hırsızlık yaptı: "Pişmanım"
Çok Okunanlar
Altında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatları
Altında son durum ne? 15 Ağustos Salı, güncel altın fiyatları
Akaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldi
Akaryakıtta Salı ve Perşembe zamları devam ediyor, akaryakıta yeni zam geldi
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? 15 Ağustos Salı hava durumu
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
Anlaşma sağlanamadı! İstanbul çöp yığınına dönecek!
Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!
Saldırdıkları kırathanede polis memurunu da ağır yaralayan 4 kişi hakim karşısında!
Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!
Köprüden geçen vatandaş fark ederek ihbar etti! Polisler gördüğü manzarayla şok oldu!
Yorumlananlar
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
İntihardan vazgeçmek için kedisini istedi, vahşet yaşattı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Futbolseverler neye uğradığını şaşırdı! Aziz Yıldırım, Trabzon'a vali atandı
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!
Dikkat! Bu gece Motorine bir zam daha geliyor! Araç sahipleri depolarınızı doldurun!