Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!

Konya'nın Kulu ilçesinde Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü.

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Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!

Konya'nın Kulu ilçesinde, halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Katır Tepesi mevkiinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceği görüldü. Genellikle Türkiye'nin Güneydoğu illerinde sık görülen etobur örümceği, sıcak iklimlerde geceleri ortaya çıktığı ve saldırgan yapısıyla biliniyor.

Konya’da etobur "Sarıkız" örümceği görenleri endişhelendirdi!

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KAYNAK: İHA

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