Kars’ta tarlalar ayçiçeği açtı, renkli görüntüler ortaya çıktı

Kars'ta sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

Kars'ta son yıllarca çiftçiler tarafından ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği, hem çiftçilerin yüzünü güldürürken, hem de fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Sarı ve yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarlaları seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor.

Kars'ta birçok noktada ekimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarları çiçek açtı. Sarıyla yeşil tonlara bürünen ayçiçeği tarları, güzergahları kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Araçlarını durduran vatandaşlar ayçiçekleri arasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Gün doğumuyla birlikte ayçiçeği tarlarından fotoğraf çekmeye geldiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı Serkan Erkoç, "Kars'ta çiftçilerimiz son birkaç yıldır ayçiçeği ekmeye başladı. Verimleri çok güzel, yeşil tarların arasında renk cümbüşü var. Ben de yoldan geçerken gördüm. Birkaç kare fotoğraf almak için geldim. Büyülendim, çok güzel bir görüntü var" dedi.

Öte yandan Kars genelinde belli bölgelerde ekimi gerçekleştirilen yağlık ayçiçeği, çiftçilerin umudu olmaya başladı. Arpa, buğday, çavdar, mısır ve pancar ekimin yanında ayçiçeği ekimi de son yıllarda arttı. İlkbaharın son günlerde ekilen ayçiçekleri çiçek açtı. Çiçek açan ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı tarlalar görsel şölen sunuyor.

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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu tarlalar, seyri doyumsuz güzelliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor.

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