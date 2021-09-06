Melisa Şenolsun'un eski aşkı Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya için mekan kapattı! Gizlice buluştukları yer ortaya çıktı!ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?Müge Anlı peşine düştü, kurtuluşu yok! Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşleri kim işkence ederek öldürdü? Bakıcı detayı herkesi şaşkına çevirecek!Formula 1 Hollanda Grand Prix'sinde kazanan isim Verstappen!İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri dizisinin oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? Nerede çekiliyor?Ünlü girişimcinin bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler! Şikayet üzerine verdikleri cevap pes dedirtti!Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programında konuştu: Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyızHollanda - Türkiye 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Konya'da yaşlı bir adam kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu!Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı ne zaman çıkacak? Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabının konusu ne, fiyatı ne kadar, nereden alınır?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralının eşi olduğunu görünce şoke oldu!

Kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralının eşi olduğunu görünce şoke oldu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir motosiklet yayaya çarptı. Kazayı uzaktan görüp 112'den telefonla yardım isteyen Ali Sural, kazada yaralanan kişinin eşi Deniz Sural olduğunu görünce hayatının şokunu yaşadı.

Olay, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu bilinen motosiklet sürücüsü S.Ü, o esnada alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural’a çarptı. Sural’a çarpmasının ardından savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü., yolun karşısında bulunan bir başka araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. ise hafif yaralandı.

YARALININ EŞİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI!

Kazanın yaşandığı Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Sural ise, yaşanan kazaya şahit olup yaralılar için 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Ambulansın gelmesine yakın olay yerine giden Ali Sural, yerde yatan kadının eşi Deniz Sural olduğunu görünce şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Deniz Sural’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların bulunduğu ancak, hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, sürücü S.Ü'nün ise hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT