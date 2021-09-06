Kazayı gördü 112'den yardım istedi, yaralının eşi olduğunu görünce şoke oldu!

Olay, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Atatürk Caddesi üzerinde süratli olduğu bilinen motosiklet sürücüsü S.Ü, o esnada alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Deniz Sural’a çarptı. Sural’a çarpmasının ardından savrulan motosiklet sürücüsü S.Ü., yolun karşısında bulunan bir başka araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin çarptığı 1 çocuk annesi Deniz Sural ağır, motosiklet sürücüsü S.Ü. ise hafif yaralandı.

YARALININ EŞİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI!

Kazanın yaşandığı Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ali Sural ise, yaşanan kazaya şahit olup yaralılar için 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Ambulansın gelmesine yakın olay yerine giden Ali Sural, yerde yatan kadının eşi Deniz Sural olduğunu görünce şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Deniz Sural’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların bulunduğu ancak, hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken, sürücü S.Ü'nün ise hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.