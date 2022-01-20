Kazım isminin anlamı nedir, Kazım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kazım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kazım ismi ne demek, Kazım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kazım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kazım İsminin anlamı nedir? TDK Kazım anlamı:

Kazım ismi Türk dil kurumunda Kazma işi: olarak tanımlamaktadır. "Nasıl olsa mezarların kazımı esnasında taş sandukalar sökülmüş, olan olmuştu." Elif Şafak. Ayrıca halk dilinde - 1. Öfkesini yenen kimse. Hırsını dizginleyen. 2. Kinini yenen olarak bilinmektedir.

Kazım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kazım ismi kuranda geçmektedir.

Kazım isminin kökeni:

Kazım ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 281 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Kazım isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kazım isminin rengi:

Siyah

Kazım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Kazım isminin Harf Analizi Nedir ?

Kazım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Kazım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kazım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K : 14

A : 1

Z : 29

I : 11

M : 16

= 71 – Kazım İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Kazım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kazım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kazım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2 A: 1 Z: 8 I: 9 M: 4 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Kazım isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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