Kebapçıların ve kebap severlerin gözü yaşlı! "Dünyanın en iyi 50 mutfağı" listelendi, Türk mutfağının sıralaması şaşkına çevirdi

Konsepti yemek araştırmaları ve kültürlerin yemeklerini tanıtmak olan yabancı bir internet sitesi, yayınlamış olduğu "Dünya Mutfakları" adlı listeyi bir kez daha güncelledi. Listenin zirvesinde İtalya yer alırken ikinci sırayı Yunanistan, üçüncü sırayı ise İspanya aldı. 50 ülkenin sıralandığı listede Türkiye'nin 17. olması ise hayal kırıklığı yarattı.

Listenin açıklanmasından sonra ünlü Türk gurmelerin eleştirilerinin hedefi olan internet sitesi, Adanalı kebapçıları ve kebap severleri hayrete düşürdü.

"HEP KENDİLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ"

Adana'da kebapçılık yapan Yaşar Aydın, listenin sıralamasının absürt olduğunu söyledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aydın, “Liste neye göre ve kime göre hazırlandı. Hep kendilerine göre hazırlanmış. Yunanistan’ın neyi var. Bugün Adana kebap dünyanın her yerinde, her restoranında var. Türk mutfağı nasıl 17’nci sırada oluyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Avrupa lobisinin oynadığı bir oyun. Bu sefer de yemekle ciğerimizi yakmaya çalışıyorlar” ifadelerine yer verdi.