Kemal Alcu eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı! Görüntüler infial yarattı

Kemal Alcu ismindeki şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüşebilmek için akıl almaz bir yöntem denedi.

Dün gece sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir saldırgan, Ceren adlı kişinin arkadaşını rehin aldıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Ardından rehin aldığı kişiye zorla "Ceren gelir misin" dedirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Öte yandan Alcu'nun kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Ceren adlı kişinin kendisinden şikayetçi olmasına rağmen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Ceren'in arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi Alcu'nun Ceren'i fuhşa zorladığını, parasını aldığını ve uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti.