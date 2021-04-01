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  3. Kemal Alcu eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı! Görüntüler infial yarattı

Kemal Alcu eski sevgilisinin arkadaşını bıçakla rehin aldı! Görüntüler infial yarattı

Sosyal medyada yayılan bir görüntü infial yarattı. Adana'da çektiği iddia edilen videoda Kemal Alcu adlı saldırgan eski sevgilisinin arkadaşını rehin alarak boğazına bıçak dayadı. Alcu, rehin aldığı kişiye eski sevgilisinin yanına gelmesi için zorla "Ceren gelir misin" dedirtti.

Kemal Alcu ismindeki şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ile görüşebilmek için akıl almaz bir yöntem denedi. 

Dün gece sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir saldırgan, Ceren adlı kişinin arkadaşını rehin aldıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Ardından rehin aldığı kişiye zorla "Ceren gelir misin" dedirtti. 

Sosyal medyada hızla yayılan video kısa sürede Twitter'da gündem oldu. 

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, TwitterKemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Öte yandan Alcu'nun kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Ceren adlı kişinin kendisinden şikayetçi olmasına rağmen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öne sürüldü.

Ceren'in arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi Alcu'nun Ceren'i fuhşa zorladığını, parasını aldığını ve uyuşturucuya alıştırdığını iddia etti.

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