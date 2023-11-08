Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçilerek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu devralan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki evinde ziyaret etti.

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Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’nu evlerinde ziyaret etti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçilerek Kemal Kılıçdaroğlu’ndan koltuğu devralan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki evinde ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Özel çiftini kapıda karşıladı. Ziyaret, CHP Genel Merkezi’ndeki devir teslim töreni öncesinde saat 13.00’de gerçekleşti.

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı

Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu, Özel çiftini uğurladı.

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen Özgür Özel ve eşini kapıda karşıladı

“Genel başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması nezaketini gösteriyor”

Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, “Genel başkan ve eşini evlerinde ziyaret ettik. Son derece sıcak karşılandık. Gerçekten son derece mahcup oldum. Genel başkanın buraya kadar uğurlaması, karşılaması nezaketini gösteriyor. Genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra açıklama yaparız. İşin bu kısmı aile meselesi” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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