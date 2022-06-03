Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki gafı sosyal medyayı salladı: "Konya zengin bir ülke" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv42 canlı yayınında yaptığı gafla gündem oldu. Kılıçdaroğlu, Konya şehri için," Konya zengin bir ülke, her açıdan bakıldığı zaman" dedi.

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Konya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün tv42 canlı yayınına katıldı. Sümen Altı programında Emre Özgül ve Mücahit Enes Turbil'in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konya şehrine ilişkin vaatlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, Konya'nın zenginliklerinden bahsederken yaptı gafla gündem oldu. "ZENGİN BİR ÜLKE" Kılıçdaroğlu, Konya'yı ülke olarak lanse ederek, " Konya zengin bir ülke, her açıdan bakıldığı zaman" ifadesini kullandı. Yaptığı gaflarla da adından söz ettiren Kemal Kılıçdaroğlu, Kağıthane'ye Kağıttepe şeklinde seslenmişti. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri