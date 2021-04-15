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  3. Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Ramazan ayı dolayısıyla Kemer Belediyesi tarafından ilçedeki sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı.

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediye personeli, yardıma muhtaç ailelerin dışında ilçedeki sağlık çalışanlarına da ramazan paketi dağıtımı gerçekleştirdi. Zorlu geçen pandemi döneminde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına yardım etmek amacıyla, Kemer Devlet Hastanesindeki aktif olarak çalışan personele Ramazan paketi dağıtımı yapıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Ramazan ayında belediye olarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak yardım paketi dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile en çok savaşan sağlık çalışanlarını da unutmadık. Bu kapsamda sağlık çalışanlarımıza ramazan paketi dağıtıyoruz. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum" diye konuştu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

Kemer Belediyesi'nden düşünceli davranış: Sağlık çalışanlarına Ramazan paketi dağıtıldı

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