Kenan Alpay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Kenan Alpay'ın biyografisi

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay'ın biyografisi araştırılıyor. Bu bağlamda, Kenan Alpay kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Kenan Alpay'ın biyografisi...

KENAN ALPAY KİMDİR?

51 yaşındaki Kenan Alpay 1970 yılında Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doğmuştur.

Kemalettin Sami Paşa İlkokulu, Alaçam Ortaokulu ve Sapanca Endüstri Meslek Lisesi’ni bitirdi.

1988 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu.

1997 yılında “Hareket Dergisindeki Yazılarıyla Nurettin Topçu ve Anadolucu Milliyetçilik” üzerine hazırladığı tezle Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Kısa kitap tanıtımlarıyla başladığı yazı hayatına 1991 yılından bugüne aylık olarak yayımlanan Haksöz dergisinde devam etti. Eş zamanlı olarak Ekin Yayınları’nda editörlük yaptı.

Ekim 2010 yılından bu yana, haftada iki gün olmak üzere, Yeni Akit gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

28 Şubat postmodern darbe sürecinde kuruluş çalışmalarına da katıldığı özgürder’in hâlen Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Türkiye yakın siyasi tarihi üzerine pek çok seminer vermesinin yanında, Eylül 2017 tarihinden bu yana Akit TV’de haftalık Seyir Defteri programını hazırlayıp sunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babası olan yazar, İstanbul’da ikamet etmektedir.