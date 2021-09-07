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  3. Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! "Bu kaydı kabul etmiyoruz"

Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! "Bu kaydı kabul etmiyoruz"

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle bütünleşen oyuncu Necati Şaşmaz'ın kendini ‘mehdi’ ve ‘seçilmiş kişi’ olarak gördüğü ve çevresine de bunu söylediği öne sürülen ses kayıtlarının gündeme gelmesi üzerine oyuncunun avukatı çıkan haberlerin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! "Bu kaydı kabul etmiyoruz"

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz mayıs ayında iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşanmasının ardından eski eşi, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını bozduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz gün mahkeme dosyasına sunulan  Şaşmaz'ın, babasının kuzeni İrfan T. ile konuşmasının kayıtlarını paylaşıldı. 

Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! Bu kaydı kabul etmiyoruz

Ses kayıtlarında Şaşmaz'ın kuzenine kendisinin seçilmiş kişi olduğunu belirten cümleler kurduğu ve "Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun yolunu göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıktım çünkü." dediği öğrenildi.

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"SONRADAN OLUŞTURULMUŞ BİR KAYIT"

Tüm bunların üzerine avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.” açıklamasını yaptı. 

Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! Bu kaydı kabul etmiyoruz

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