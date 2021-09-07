Kendini Mehdi ilan eden Necati Şaşmaz cephesinden ses kayıtları hakkında ilk açıklama geldi! "Bu kaydı kabul etmiyoruz"

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz mayıs ayında iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan boşanmasının ardından eski eşi, Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını bozduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz gün mahkeme dosyasına sunulan Şaşmaz'ın, babasının kuzeni İrfan T. ile konuşmasının kayıtlarını paylaşıldı.

Ses kayıtlarında Şaşmaz'ın kuzenine kendisinin seçilmiş kişi olduğunu belirten cümleler kurduğu ve "Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun yolunu göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıktım çünkü." dediği öğrenildi.

Eski eşi Nagehan Kaşıkçı "Kendisini Mehdi olarak görüyor" demişti! Aylar sonra Necati Şaşmaz'ın iddiaları doğrulayan ses kayıtları ortaya çıktı! "Ben maalesef seçilmişim"

"SONRADAN OLUŞTURULMUŞ BİR KAYIT"

Tüm bunların üzerine avukatı Ergün Sarıtaş, “Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz. Mahkemenin dosya üzerinde gizlilik kararı devam etmektedir. Gizliliği ihlal eden haberle ilgili İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne müracaatta bulunduk.” açıklamasını yaptı.